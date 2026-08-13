Non è solo il Porto a seguire le orme di Santiago Gimenez, attaccante che sta uscendo dal Milan poiché non rientra nel piano tecnico di Ruben Amorim: secondo quanto riferito da El Correo de Andalucia, infatti, il centravanti messicano è il principale obiettivo del Betis Siviglia per rafforzare il reparto offensivo della squadra spagnola. Oltre all'ex Feyenoord, nel mirino del club andaluso c'è anche Arnaud Kalimuendo, attaccante del Nottingham Forest. Al momento, lui e Kalimuendo sono i favoriti del direttore sportivo del Betis Manu Fajardo, che è impegnato a completare l'attacco di Manuel Pellegrini. L'intenzione della società andalusa sarebbe quella di portare a termine una delle due operazioni tramite un prestito.

Le parole di Kaladze sul nuovo centroavanti del Milan

ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha condiviso le sue opinioni sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Il mercato non è ancora finito, quindi è difficile esprimere un parere sulle possibilità di scudetto per i rossoneri. Sarebbe meglio rivedere la situazione tra un mese, a mercato concluso. Detto ciò, al momento il Milan ha una rosa con alcune carenze da sistemare, soprattutto a centrocampo. Dalle poche partite disputate finora, non riscontro cambiamenti rispetto alla squadra di Allegri. "

"Considerando il costo sostenuto per Ramos, è fondamentale che lui faccia la differenza: possiede grandi doti e, se riceverà il giusto supporto, ha le potenzialità per raggiungere la doppia cifra in termini di gol. Gila era un acquisto necessario in difesa e sul mercato potrebbero arrivare ulteriori novità. Il campionato italiano presenta dinamiche particolari e spero che il Milan possa sorprendere tutti con una grande performance. "