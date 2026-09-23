Gerry Cardinale mira a una società sportiva di rango mondiale per il Milan: confermata la possibilità di Markus Krosche

L'ipotesi dicome futuro direttore sportivo del Milan rimane ancora attuale, anzi. Oggi è giunta la conferma dal collega e giornalistariguardo a quanto segnalato dai media locali di lunedì 21 settembre.ha comunicato sul suo account X che il profilo del dirigente tedesco, attualmente in carica come direttore sportivo dell'rappresenta una strada ancora probabilmente percorribile per il Milan.

Allo stesso tempo, Moretto ha spiegato che il proprietario rossonero Gerry Cardinale sta lavorando per migliorare la dirigenza del club, dopo che, durante l'estate, i piani non sono andati come previsto: prima è saltato Rangnick e successivamente lo stesso Krosche, ma quest'ultimo potrebbe tornare in gioco. Stando a quanto riportato, il manager americano intende creare un management di livello mondiale per il Milan: a questa fine sta collaborando con il suo team operativo a Casa Mila.