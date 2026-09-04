La terza giornata del campionato di Serie A Enilive sta entrando nel vivo. Questo fine settimana si svolgeranno tre importanti partite tra squadre coinvolte nelle coppe europee di quest'anno. La prima sfida è programmata per domani alle 18 tra Inter e Napoli, seguita alle 20. 45 dalla partita tra Roma e Atalanta. Infine, domenica sera alle 20. 45 ci sarà il match tra il Milan e la Juventus, un importante test per entrambe le squadre. Il Corriere della Sera ha parlato con l'attaccante bianconero Randal Kolo Muani, tornato a Torino quest'estate.

Randal Kolo Muani ha condiviso le sue impressioni prima del match tra Juventus e Milan

Durante l'ultima trasmissione di QSVS su Telelombardia, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del mercato del Milan e delle decisioni del club. Ecco le sue dichiarazioni.

"Sarà una prova davvero significativa, anche il Milan è una grande squadra: dobbiamo presentarci preparati. Inoltre, sono curioso, non ho mai affrontato questa squadra. Come ho già detto, ci concentriamo sempre su una partita alla volta. Non ho ancora segnato? So cosa si dice sugli attaccanti, ma non mi preoccupa: lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra sta giocando bene e crea molte opportunità, i gol arriveranno. "“Le persone che sono state acquistate e quelle rimosse dalla rosa sono esattamente le stesse che erano state selezionate, analizzate e documentate dalla precedente gestione. Tare e Allegri avevano affermato che Tomori, Fofana e Gimenez dovevano andare via. In attacco sognavano di avere Ramos, mentre in difesa desideravano Gila, e questo è stato avverato anche dallo spagnolo. ”