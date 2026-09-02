Settembre ha inizio e le cose si fanno serie. Per il Milan sono previste quattro gare, tutte di campionato, oltre al debutto in Europa League contro il Benfica. Verso la fine del mese e l'inizio di ottobre ci sarà una pausa per le Nazionali. Il Milan affronterà due incontri lontano da casa e le successive due tra le mura amiche. Ecco di seguito il calendario con date, orari e informazioni sulle trasmissioni ufficiali.

Il calendario

3ª giornata Serie A Enilive, Juventus-Milan, domenica 6 settembre alle 20. 45 (DAZN) - Allianz Stadium, Torino

4ª giornata Serie A Enilive, Lazio-Milan, sabato 12 settembre alle 18. 00 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma

1ª giornata della fase a gironi Europa League, Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre alle 21. 00 (Sky/NOW) - San Siro

5ª giornata Serie A Enilive, Milan-Lecce, domenica 20 settembre alle 20. 45 (DAZN) - San Siro

Francesco Letizia, un giornalista, ha condiviso le sue opinioni sul calciomercato del Milan e sul reintegro di Tomori sul suo canale Youtube

"Chissà se scopriremo mai la verità. Cosa sia accaduto nelle ultime 72 ore di mercato a Casa Milan è chiaro che ci sono diverse parti di un puzzle mancante e che, a prima vista, non seguono un grande senso. Non si tratta di una critica senza motivo né definitiva: sarà il campo a determinare la validità delle decisioni prese e di quelle non prese. E, come detto, forse il tempo ci dirà cosa avrebbe potuto, anzi dovuto, accadere. Il reintegro di Tomori, ad esempio, prova che un difensore era necessario. E che, per rivedere la decisione di escludere l'inglese, i piani per sostituire questa carenza potrebbero essere andati storti. Occorre però osservare che o si è sbagliato gravemente in precedenza nel rinunciare a Fikayo, oppure si stanno commettendo gravi errori ora: per il bene del Milan ci auguriamo che la scelta sia stata fatta correttamente, ma i dubbi rimangono molto vivi".

"Un altro interrogativo che l'affare Tomori solleva è inevitabilmente sulla gestione degli altri "cacciati". Come è stato possibile risolvere i contrasti con l'ex Chelsea, non si poteva procedere allo stesso modo con Fofana, considerando che manca un vice Musah in mezzo, Gimenez come terza punta e lo stesso Nkunku? Senza entrare troppo nel merito, anche il caso Leao è da prendere in considerazione…".