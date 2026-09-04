Il momento di alzare ulteriormente l’asticella è arrivato. Dopo le prime due giornate di campionato, il Milan è atteso dal primo grande esame della stagione sul campo della Juventus, in una sfida che metterà di fronte due delle squadre chiamate a recitare un ruolo importante in Serie A.

La gara è in programma domenica sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, con Ruben Amorim pronto a sfidare la formazione guidata da Luciano Spalletti.

Milan, quando parla Amorim in conferenza stampa

Prima della partenza per Torino, Ruben Amorim incontrerà i giornalisti per fare il punto sulla situazione rossonera.

La conferenza stampa del tecnico portoghese è in programma per sabato 5 settembre alle ore 14. Sarà l'occasione per conoscere le ultime sulle condizioni della squadra e ascoltare le parole dell'allenatore alla vigilia del primo grande appuntamento della stagione.

L’attesa cresce dunque in vista di una gara che potrà offrire indicazioni importanti sul nuovo corso rossonero e sulle ambizioni del Milan.