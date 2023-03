Milan, interesse per Umtiti per la prossima stagione. C’è anche…

In realtà però anche l'Inter starebbe pensando di portarlo a Milano anche perché la prossima stagione il reparto difensivo sarà da ripensare quasi ex novo. E non è escluso quindi di vederlo ancora in Serie A i prossimi anni. La sua esperienza dà certezze alle retrovie dei salentini. E la dirigenza rossonera starebbe seriamente pensando a lui a parametro zero. Nonostante sembri che il periodo NO di gennaio sia solo un brutto ricordo per il Milan (anche dopo il 2-1 subito in trasferta contro la Fiorentina sabato sera), la società vuole pensare seriamente al futuro e a nuovi rinforzi. Tra questi nella lista ci sarebbe proprio lui conteso anche dagli 'eterni nemici' dell'Inter. Il francese, la scorsa estate, ha scelto come club del 'rilancio' il Lecce e i risultati gli stanno dando ragione. Il difensore mancino garantisce solidità e personalità ed è comunque un'ottima soluzione anche dal punto di vista economico per le tasche del Milan.