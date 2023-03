Tottenham-Milan, l’attaccante inglese: “Sono un ottima squadra, ma…”

Mancano pochissimi giorni al match tanto atteso del Milan. Parliamo ovviamente del ritorno degli ottavi di Champions League. I rossoneri voleranno a Londra per affrontare il Tottenham di Antonio Conte e partono con un leggere vantaggio (1-0). Sarà una gara fondamentale per gli uomini di Stefano Pioli, che faranno di tutto per strappare quel pass per il turno successivo della competizione.