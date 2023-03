Addio Leao, il Milan ha deciso: pugno duro di Cardinale / News

Il destino di Rafael Leao è il tema più spinoso in casa Milan e in queste ore girano news di calciomercato decisamente importanti in merito

Redazione Il Milanista

Il tempo sta per scadere. Presto il futuro di Rafael Leao dovrà essere definito, anche perché il Milan vuole avere le idee assolutamente chiare prima del prossimo mercato estivo. Il club rossonero è molto netto su questo: il tutto dovrà risolversi prima dell'estate. Ma le ultime notizie in merito non fanno ben sperare.

La situazione infatti è in assoluto stand-by, la trattativa per il rinnovo forse non è mai stata così bloccata come in questo momento. Non proprio le premesse migliori per arrivare in tempi brevi a un accordo. Ma anche su un altro punto il Milan è stato categorico e avrebbe già preso la sua drastica decisione: se non si arriverà alla fumata bianca per il prolungamento, allora Leao sarà immediatamente messo sul mercato e ceduto al miglior offerente. E proprio da questo punto di vista, in queste ultime ore sono arrivate alcune pesantissime news di calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il super agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per portare Leao via dal Milan in estate. Tanto che lo avrebbe proposto al Real Madrid, che però avrebbe rispedito al mittente la proposta essendo già molto coperto in quel ruolo. La seconda pesante novità invece è stata rilanciata da Relevo, secondo cui Rafael Leao sarebbe fortemente tornato nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. In coda c'è poi sempre il Chelsea, vecchio estimatore del portoghese. Insomma, le pretendenti non mancano e Cardinale, a questo punto, potrebbe essere invogliato a scatenare una ricchissima asta internazionale in estate. Non solo Leao, però. Rivoluzione totale in arrivo: "Addio sicuro al 90%!" <<<