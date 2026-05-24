Milan e Cagliari si preparano ad affrontarsi per l’ultima giornata di Serie A: ecco il live della gara
Leao-Milan, addio in estate?
1’- Calcio d’inizio
2- La sblocca Alexis Saelemaekers dopo la prima azione e di gioco da parte del Milan
8’- Esposito tenta il cross ma i difensori intercettano
18’- Gaetano calcia all’incrocio e Maignan para
19’ Calcio d’angolo successivo Borrelli salta e colpisce 1-1
26’- Nkunku calcia da solo contro il portiere del Bologna ma impatta male: nulla da fare
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