Il sogno di Castillejo: “Voglio rivedere San Siro pieno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Samuel Castillejo ha parlato del difficile momento che sta vivendo a causa del Coronavirus. “Sono rimasto a Milano per non mettere in pericolo la mia famiglia. La situazione qui non era semplice e quindi ho preferito restare. Loro stanno bene, anche se sono preoccupati per me che sono solo. Speriamo passi in fretta e di rivederli presto”.

Quindi sui casi di positività al COVI-19 di Paolo e Daniel Maldini, il 25enne ha detto: “Mi auguro che non succeda a nessun altro compagno. Ho sentito Daniel e non ha sintomi, dunque incrociamo le dita”.

Infine, sul futuro del Diavolo e soprattutto della sua panchina, l’iberico non ha mostrato dubbi: “Pioli è un grande allenatore, speriamo resti. Adesso però sono ansioso di rivedere San Siro pieno e sentire di nuovo l’affetto dei tifosi”.