Mercato Milan – Camarda saluta Lecce! Il punto sulla trattativa

Il giovane classe 2008 potrebbe tornare a Milano in pianta stabile: Lecce e Milan stanno discutendo sul termine del prestito

Il Milan e il Lecce stanno negoziando la conclusione del prestito di Francesco Camarda nel Salento. Dopo aver accumulato 634 minuti di gioco con la maglia giallorossa e segnato un gol nella sua prima, vera, stagione in Serie A, il giovane talento di proprietà del Milan è a rischio di rientro a Milano a causa di un infortunio alla spalla che desta preoccupazioni.

Questo inconveniente complica notevolmente la situazione, con le parti che stanno cercando di capire il da farsi per il ragazzo: se intraprendere un trattamento conservativo che però potrebbe non risolvere il problema, oppure procedere con un intervento chirurgico che allungherebbe i tempi di recupero.

La decisione è ancora da prendere, ma il rientro a Milano sembra, al momento, la soluzione più adatta; tuttavia, prima bisogna concordare le modalità per la rescissione del prestito di Camarda.