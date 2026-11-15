Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma intorno a due dei giovani più interessanti del vivaio rossonero i primi movimenti sono già iniziati. Secondo quanto riportato da Genoa Oggi, il Genoa ha avviato i contatti con il Milan per Christian Comotto e Francesco Camarda. A occuparsi delle operazioni sono Modesto e Melissano, ai quali il club ligure ha affidato il mercato dopo il recente cambio ai vertici dell’area sportiva.

Le due situazioni, però, sono differenti. Per Comotto i rossoblù valutano un prestito, formula ritenuta dal Milan la più adatta per un centrocampista che con Amorim ha trovato finora pochissimo spazio. Il Genoa non è una novità: già durante l’estate, insieme a Parma e Bologna, aveva provato a ottenere il giocatore in prestito, ma i rossoneri avevano deciso di trattenerlo.

Dopo la vittoria dell’Under 20 contro il Portogallo a Padova, lo stesso Comotto aveva parlato a Sportitalia della concorrenza con serenità: «Davanti ho giocatori come Modric, Rabiot, quindi sono tranquillo, comunque». Il desiderio di trovare maggiore continuità, però, resta evidente. Sei mesi da protagonista in Serie A potrebbero rappresentare un'opportunità importante per la sua crescita.

Camarda, concorrenza anche dall'estero

Più complicata la situazione di Francesco Camarda. L’attaccante è legato al Milan da un contratto fino al 2031 e, sempre secondo Genoa Oggi,, oltre alle società italiane che lo seguono da settimane. Secondo Tuttomercatoweb, tra queste figurano Frosinone, Pisa e Monza. Anche per Comotto, oltre al Genoa, si erano mosse Parma e Monza.

La linea del Milan è già stata definita. Come avevamo raccontato, il club ha deciso di mandare Camarda in prestito secco per sei mesi, senza concedere ad altre società diritti di riscatto. L’obiettivo è riaverlo a Milanello in estate.

I numeri spiegano la necessità di trovare una soluzione: nella prima parte della stagione l’attaccante ha raccolto appena 119 minuti in sei presenze tra campionato ed Europa League, partendo titolare soltanto contro il Salisburgo. Un minutaggio ridotto per un giovane che, quando viene chiamato in causa, ha già dimostrato di poter incidere. Durante questa sosta è arrivato anche il gol con l’Under 21, nella vittoria contro la Francia a Laval.