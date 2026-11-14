Massimo Bonanni, che è stato un calciatore e ora è un allenatore, ha discusso dell'attaccante Varela del Monza

, ex calciatore e attuale allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. com affrontando vari argomenti, incluso quello dell'attaccante, che sta attirando l'attenzione delle grandi squadre italiane in vista del mercato di gennaio. Ecco cosa ha dichiarato.

Varela potrebbe abbandonare Monza a gennaio, potrebbe rivelarsi utile per qualche grande squadra?

"Preferisco non esprimere giudizi su questo giovane, poiché ho avuto poche occasioni per osservarlo. Le statistiche sono favorevoli a lui considerando i nove gol segnati, ma desidero comprendere quanto possa chiedere il Monza in base a questi dati. Non penso che bastino circa venti milioni per convincere i biancorossi a rinunciare a un calciatore che, fino ad ora, ha fatto la differenza. "