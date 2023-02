Idea Asensio: il Milan ci pensa. Il giocatore è a un bivio…

Marco Asensio potrebbe non rinnovare con il Real Madrid. Il giocatore potrebbe infatti cambiare aria già a fine stagione per mettersi in gioco in una nuova realtà e provare una nuova esperienza lontano dai Blancos . Anche perché le offerte non mancano sia in Spagna che in Inghilterra.

Queste le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa tramite Bernabeu Digital: “Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose”. Il Milan resta alla finestra e non perde l'interesse che piace molto alla coppia Maldini-Massara. La società rossonera starebbe pensando di pareggiare o addirittura andare leggermente oltre l'offerta economica del Real. Al momento non sembra facile ma non è detto che non si tenterà il tutto per tutto.