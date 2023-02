Conte: “Milan straordinario. Ho scritto spesso a Pioli per complimentarmi”

Ieri sera Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Tottenham, valida per gli Ottavi di Champions League. Sul ritorno a San Siro e sulla sfida contro i rossoneri : "Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi".

Se ci saranno novità a centrocampo: "Non abbiamo avuto tempo per prendere in considerazione questa possibilità. Rodrigo si è fatto male due giorni fa, non abbiamo avuto tempo per reagire. Non ci sono tante soluzioni in ballo. Abbiamo giocatori molto validi in rosa come Skipp e Sarr. Abbiamo parlato ai più giovani, adesso è il loro momento e dobbiamo essere in grado di aiutarli, a superare l'emozione dell'impatto e ad avere fiducia in loro. Speriamo di non avere altri infortuni altrimenti la situazione si complica ancora di più".