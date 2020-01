IBRA-DAY LIVE | Arrivo a Linate previsto alle ore 11

MILANO – Nella giornata di oggi, Zlatan Ibrahimovic ricomincerà concretamente la sua avventura al Milan. IlMilanista.it seguirà passo passo i movimenti del fuoriclasse svedese, aggiornandovi con tutte le notizie minuto per minuto.

8:34 | LA PRESENTAZIONE – Domani mattina, in diretta su tutti i canali del club, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Ibrahimovic.

8:26 | IL DEBUTTO – Ci sono news praticamente certe sul debutto di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan: lo svedese lunedì sarà a San Siro per prendere gli applausi dei tifosi e per assistere, soltanto da spettatore, a Milan-Sampdoria. Probabile debutto mercoledì 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal.

8:19 | IL PROGRAMMA – Giornata intensa, oggi, per Ibrahimovic: arrivo a Milano previsto per le 11, dove sarà accolto da Maldini e Boban.

8:02 | IL POST CHIARIFICATORE – Spesso tanto orgoglioso di sé, Ibrahimovic ha voluto "chiarire" i suoi atteggiamenti con un post su Instagram… particolare: "La mia non è arroganza, ma…"

