Ibrahimovic a Milano: il programma completo della giornata

Ibrahimovic a Milano, il programma

MILANO – Nella giornata di oggi, Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano per diventare un nuovo calciatore del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, "il 38enne attaccante svedese atterrerà a Linate alle 11, al terminal riservato ai voli privati. Ad aspettarlo ci saranno Zvonimir Boban e Paolo Maldini, il giocatore potrebbe arrivare con tutta la famiglia, come accadde nel 2010 dopo la lunga trattativa portata avanti dall'a.d. Adriano Galliani e dal suo braccio destro Ariedo Braida. Da Linate Ibra si trasferirà alla clinica La Madonnina per le visite mediche, poi nel tardo pomeriggio andrà in sede, a Casa Milan, per la firma sul contratto. Per questo primo periodo Zlatan risiederà in un hotel del centro".