Milan, Zlatan si presenta così: “Non arroganza, ma…”

Milan, il post di Ibrahimovic

MILANO – Lo Zlatan che tutti conosciamo è, spesso e volentieri, un uomo "al di sopra delle righe"; il suo modus agendi è noto: tanta stima di sé, tanta considerazione personale, tanto orgoglio. Sta di fatto che, questa mattina, giorno del suo arrivo a Milano per vestire la maglia rossonera per la seconda volta in carriera, Ibrahimovic ha voluto chiarire i suoi atteggiamenti con un post su Instagram; con la foto dei suoi piedi, lo svedese ha specificato: "Non è arroganza, ma fiducia".