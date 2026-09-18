Ciccio Graziani, ha commentato a Radio Sportiva riguardo alla performance del Milan contro il Benfica

"Non gioca bene in nessun reparto: la difesa è in una situazione critica, subiscono goal con troppa facilità e soprattutto hanno investito quasi 70 milioni per un attaccante che raramente tira in porta, un po' per responsabilità sua e un po' perché la squadra non crea opportunità. È una formazione che oggi appare totalmente disordinata, sinceramente."

"Non riesco a immaginare come possano intervenire per riportarla a essere un gruppo che gioca bene, anche perché il Milan - non dimentichiamolo - possiede giocatori di talento. Tuttavia, questa abilità non sembra emergere e, soprattutto a livello di squadra, si percepisce che ognuno gioca un po' per conto proprio. Non esiste una manovra collettiva e questo rappresenta un aspetto fondamentale. Questa mattina ho letto una dichiarazione in cui Amorim afferma qualcosa di molto forte: sostiene che potrebbe non avere una squadra adatta al suo stile di gioco. E appare decisamente così. "

Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato a Sportitalia le decisioni di Ruben Amorim per Milan-Benfica e, più in generale, sulla rosa rossonera

"Onestamente ha fatto un grosso errore. Se consideriamo l'Amorim dello Sporting, era un allenatore motivato: aveva poco da perdere e molto da guadagnare. Era un tecnico che aveva giustificato il suo passaggio al Manchester United giocando un calcio entusiasmante e organizzato, con ogni giocatore al posto giusto e senza soluzioni estemporanee. Ora è fuori di testa, dal punto di vista tecnico, lo è davvero".

"Non capisco, inoltre: che problema ha Pulisic? Cosa ha, non può giocare? Fatemi sapere. Secondo la mia opinione, ha stilato la formazione in modo casuale; è una cosa normale? Vorrei anche sapere: cosa ha Pulisic? Il contratto prevede che debba entrare al sessantesimo minuto? Lui scherza, ma anche gli altri lo fanno. Qual è il problema di Pulisic, potete spiegarmelo? Credo che un allenatore che prima di una partita dichiari 'Non sono adatti al mio sistema' sia già un allenatore che ha gettato la spugna a settembre. Vorrei poi chiedervi: se spendi 50-55 milioni per un esterno come Moreira, perché resta in panchina? Può giocare in una difesa a tre insieme a Terracciano? Questa è una pura follia. Sembra quasi che lo faccia intenzionalmente."

"In aggiunta, siamo certi che il Milan possa piazzarsi nelle prime quattro posizioni? Personalmente non ne sono certo, in particolare con queste attuali circostanze. Non si desidera iniziare in modo favorevole con una formazione che abbia senso, si vuole rispettare questa competizione che consente l'accesso alla Champions avviandosi bene con i giocatori titolari, schierando Gila, Pavlovic, De Winter, Moreira, Pulisic, Rabiot? Per quale motivo non è stato fatto? Risulta più probabile che il Cagliari riesca a collocarsi tra le prime quattro anziché il Milan: il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata, la mia non voleva essere una battuta".