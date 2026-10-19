Matteo Moretto, in un video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha commentato la situazione di Markus Krosche, che, dopo la sua uscita dall'Eintracht Francoforte, è molto vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan: "Il Milan festeggia sul campo dopo aver vinto 3-2 contro l'Atalanta e si avvicina sempre più al completamento, o almeno all'aggiunta di un ulteriore elemento fondamentale per la struttura sportiva del club. Abbiamo parlato a lungo di come Gerry Cardinale stia cercando di migliorare l'organizzazione interna inserendo un Head of Football. Oggi (ieri, ndr) è arrivata la conferma ufficiale che Markus Krosche, ex direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha ufficialmente concluso il suo legame con il club tedesco. Le parti hanno deciso di terminare questa collaborazione. Questo è stato un passo significativo in cui Krosche ha svolto un lavoro eccellente dal punto di vista sportivo, acquistando anche giocatori a parametro zero come Kolo Muani e Marmoush, per poi rivenderli a cifre elevate.”

“Attualmente, Markus Krosche è davvero nei pressi di diventare il nuovo Head of Football del Milan. Possiamo dire che l'aspetto economico non rappresenta un problema, poiché le parti hanno già trovato un accordo da tempo, già da giugno. Nelle ultime settimane vi abbiamo anche riferito che il Milan ha ricominciato i contatti con Krosche a settembre e all'inizio di ottobre. L'aspetto finanziario non ha mai rappresentato un problema, poiché in realtà l'intesa era già presente. Era necessario solo capire come ottimizzare al meglio il lavoro, chiarendo alcuni dettagli. Pertanto, si trattava di definire quali poteri avrebbe all'interno del Milan e come inserirsi nella struttura esistente con le persone già presenti nel mondo Milan. Era semplicemente necessario sistemare alcuni aspetti, le parti hanno discusso a lungo anche negli ultimi giorni e ora posso dire che finalmente Krosche è davvero molto vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan”.

Chiude Moretto

“Già a giugno il Milan ha tentato in vari modi di acquisire Krosche. Il problema principale è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e la possibilità di uscita. Quindi, è vero che c'era un mercato estivo da preparare a giugno, e quindi Krosche difficilmente avrebbe potuto lasciare quel progetto Eintracht con leggerezza in quel periodo. Tuttavia, il vero ostacolo è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e Krosche e anche tra l'Eintracht e il Milan, poiché l'Eintracht ha richiesto un indennizzo al Milan per liberare Markus Krosche. I collegamenti sono comunque sempre proseguiti, non si sono mai fermati. Krosche è sempre rimasto il nome principale per il Milan e ora ci avviciniamo a una conclusione positiva. Resta da chiarire se Krösche porterà con sé un'ulteriore figura all'interno dell'organizzazione. Attualmente, possiamo dire che la persona che lo ha affiancato e lo supporta da diverso tempo all'Eintracht, cioè Timmo Hardung, rimarrà all'Eintracht poiché è considerato il diretto successore di Krösche e, quindi, non sarà lui a seguire Krösche al Milan. Nei prossimi giorni ci saranno scambi continui tra le parti per concludere ufficialmente questo accordo. Vorrei precisare infine una cosa riguardo a Krösche: quando era molto vicino al Milan la scorsa estate, il tedesco aveva già dato il suo consenso all'assunzione di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero, quindi non ci saranno problemi tra Krosche e il tecnico portoghese”.