Dopo aver concluso la serata di ieri con un successo contro l'Atalanta, il Milan non avrà periodi di riposo, poiché giovedì si recherà in trasferta per l'Europa League

Dopo aver concluso la serata di ieri con un successo contro, il Milan non avrà periodi di riposo, dato che giovedì ci sarà il viaggio per l'Europa League in Inghilterra dove affronterà il. Pertanto, oggi si svolgerà una sessione di allenamento a Milanello: tipica per coloro che non hanno partecipato alla partita di ieri o che sono entrati a partita in corso, mentre i titolari effettueranno un recupero.

Sarà una settimana impegnativa per i rossoneri. Dovranno portare a casa quarti più punti possibili per dare una continuità all’Europa League. Dopodiché la sfida della prossima domenica sarà quella contro l’Udinese. Amorim deve piazzare bene le sue carte e trovare un assetto che possa garantire solidità ed evitare problematiche come nel secondo tempo contro l’Atalanta. Una settimana, altre due partite e nel mirino ci sono sempre i soliti tre punti. In Europa League, vincere significherebbe portare il Milan nel cuore della qualificazione agli ottavi. Per il campionato italiano, vincere contro l’Udinese porterebbe una pressione enorme per le zone nobili della classifica.