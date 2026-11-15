Non capita spesso che un calciatore, nel pieno della stagione, parli apertamente delle proprie fragilità. Mario Gila lo ha fatto davanti alle telecamere del Milan, protagonista della seconda puntata di “The Chamber”, la serie di interviste dedicata al benessere mentale realizzata dal club insieme a Luca Casadei, già autore del podcast “One More Time”. Il racconto del difensore, arrivato in estate dalla Lazio, parte da lontano e affronta un tema ancora poco discusso negli spogliatoi: la salute psicologica di chi pratica sport ad alto livello.

Il passaggio più significativo riguarda il periodo più difficile della sua vita. Gila ha raccontato di aver toccato il fondo nei primi anni trascorsi in Italia, intorno ai 21 anni, e di aver deciso di rivolgersi a uno psicologo per riuscire a superare quel momento. Una scelta maturata quando si è reso conto di non riuscire più a gestire da solo una situazione diventata particolarmente complicata.

La pressione che blocca e quella che aiuta

Il difensore ha descritto il ragazzo che era allora: molto severo con sé stesso, abituato a pretendere sempre il massimo e incapace di accettare gli errori. Un atteggiamento che, con il tempo, lo ha logorato., è la consapevolezza maturata attraverso quel percorso. A condizionarlo era anche il modo di affrontare le partite: «Ho provato quella pressione che ti paralizza ed è molto negativa».

Il lavoro fatto negli anni gli ha permesso di cambiare prospettiva. Oggi l’errore non rappresenta più un fallimento, ma una componente del mestiere da cui imparare. Anche la pressione ha assunto un significato diverso: non è più qualcosa che lo blocca, ma uno stimolo che lo aiuta a prepararsi alla gara. «Cambiando prospettiva cambia tutto», ha spiegato. E ancora: «Adesso sono una persona molto più tranquilla».

Il percorso, però, non è ancora concluso. Con grande sincerità, Gila ha riconosciuto di avere tuttora un rapporto difficile con le emozioni legate al campo: «Soffro di più nei momenti negativi di quanto riesca a godermi quelli positivi». Un aspetto sul quale continua a lavorare, potendo contare sul sostegno della famiglia e degli amici, che considera fondamentali nel proprio equilibrio.