Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha discusso dell'insoddisfacente rendimento di Gonçalo Ramos fino ad ora

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia,i, ha analizzato il deludente rendimento difino a questo punto. Seguono le sue dichiarazioni.

"Capite che si può eventualmente criticare, noi lo abbiamo fatto nei confronti di Amorim, tuttavia, se il suo attaccante ha l'opportunità di segnare perché la squadra ha creato delle chance e poi non riesce a concretizzarle, la situazione diventa molto complessa. Chiaramente in molti si chiedono 'Perché Gonçalo Ramos riesce a segnare in Portogallo e non con il Milan? ' Potrebbe anche essere un problema legato a Amorim, poiché tutti i suoi attaccanti, persino al Manchester United, hanno avuto difficoltà, e forse è Amorim a non avere un modo di giocare che valorizzi il centravanti. Rimane il fatto che se questo giocatore non riesce a sfruttare le occasioni favorevoli, diventa complicatoper lui. "