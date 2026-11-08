Il centroavanti del Milan è a digiuno di goal da tempo: brilla in Nazionale ma non con i rossoneri
Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha discusso dell'insoddisfacente rendimento di Gonçalo Ramos fino ad oraNel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha analizzato il deludente rendimento di Gonçalo Ramos fino a questo punto. Seguono le sue dichiarazioni.
"Capite che si può eventualmente criticare, noi lo abbiamo fatto nei confronti di Amorim, tuttavia, se il suo attaccante ha l'opportunità di segnare perché la squadra ha creato delle chance e poi non riesce a concretizzarle, la situazione diventa molto complessa. Chiaramente in molti si chiedono 'Perché Gonçalo Ramos riesce a segnare in Portogallo e non con il Milan? ' Potrebbe anche essere un problema legato a Amorim, poiché tutti i suoi attaccanti, persino al Manchester United, hanno avuto difficoltà, e forse è Amorim a non avere un modo di giocare che valorizzi il centravanti. Rimane il fatto che se questo giocatore non riesce a sfruttare le occasioni favorevoli, diventa complicatoper lui. "
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