Le dichiarazioni di Galli nel canale YouTube di Andrea Longoni riguardo a Diego Moreira

Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è intervenuto l'ex calciatore e responsabile delle giovanili del club rossonero,. Tra i vari argomenti affrontati, la figura leggendaria del Milan ha discusso l'influenza di Diego Moreira nel panorama calcistico italiano. Ecco le sue dichiarazioni.

"Spero che possa diventare un atleta capace di mantenere un livello costante nelle sue prestazioni, che possa diventare sempre più consapevole della sua forza e delle sue qualità e che riesca a offrire continuità a quello che fa in campo. Naturalmente, sarà importante il modo in cui mister Amorin deciderà di schierarlo, comunque mi appare come un calciatore in grado di cambiare gli equilibri, proprio come è avvenuto con Cisse. Inoltre, dovremmo comprendere se Diego Moreira sarà in grado di operare come esterno, diciamo, del quartetto di centrocampo, a cui verrà richiesto di svolgere anche ruoli difensivi. "