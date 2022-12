Milan, Gakpo e Pulisic: che Mondiale per loro!

I due obiettivi di mercato del Milan stanno facendo faville in Qatar. L’olandese Cody Gakpo ha eguagliato Sneijder come gol consecutivi in un Mondiale. Il Psv Eindhoven per rinunciare a lui non scenderebbe al di sotto dei 60-50milioni di euro. Riflettori puntati su Gakpo quindi. Diverse le pretendenti europee che stanno bussando alla sua porta. Tre gol messi a segno in tre partite e capocannoniere a braccetto con Kylian Mbappè. Numeri davvero stupefacenti per lui. E si prende i complimenti anche dal suo tecnico Van Gaal, che lo elogia. Il suo futuro sarà lontano dal PSV Eindhoven con ogni probabilità.