Milan, tutti vogliono Cody Gakpo. Ottime prestazioni al Mondiale

Il talento del PSV Eindhoven sta facendo vedere buonissime prestazioni in questo Mondiale . Cosa che sta facendo lievitare il costo del suo cartellino vertiginosamente. Si parla di un aumento di circa 10 milioni di euro rispetto a solo qualche settimana fa. Dopo i centri contro il Senegal e l'Ecuador, anche ieri ha dato spettacolo. Nel match contro il Qatar (squalificato) ha firmato il primo dei due gol che hanno consegnato la vittoria all' Olanda .

Il Milan -che ancora non ha certezze sul rinnovo di Leao e non vuole esser colto alla sprovvista- continua a tenerlo d'occhio nonostante le (timide) rassicurazioni arrivate dallo stesso Rafael Leao sul suo futuro. Certo è che portare Gakpo a Milano significherebbe esborsare ben 60 milioni di euro. Uno sforzo economico davvero non indifferente. E la cifra è destinata ad aumentare ulteriormente, visto l'andazzo. Molto complicato per le tasche del Milan. Interesse dall'Inghilterra: l’olandese è nel mirino del Manchester United che starebbe pensando a lui per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo.