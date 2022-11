Milan, idea Pulisic. Ma piace anche a Inter e Juventus

Messo ai margini dal Chelsea Pulisic potrebbe lasciare Londra alla fine della stagione e arrivare in Serie A: piace a Inter, Milan e Juventus

Christian Pulisic si è messo in mostra durante questi Mondiali, dando una bella impressione soprattutto nell'ultimo match contro gli uomini di Southgate. L'esterno del Chelsea sarebbe corteggiato da Inter, Milan e Juventus che vorrebbero provare il colpaccio iniziando a discuterne seriamente appena dopo il Qatar .

Sta diventando un nome interessante che sta destando parecchio interesse in Italia. Un profilo senza dubbio interessante. L'americano numero 10 del Chelsea potrebbe lasciare Londra ad un prezzo non inaccessibile a fine stagione, cosa che renderebbe le cose più semplici per portare a termine la trattativa. Il club rossonero sarebbe interessato sia ad un eventuale acquisto sia al prestito. Il valore del cartellino si aggira attualmente attorno ai 18milioni di euro e a giugno si potrebbe abbassare ulteriormente di altri 6 milioni circa. Certo è che un ostacolo potrebbe esser rappresentato dal valore del suo ingaggio che sfiora i 9 milioni di euro a stagione. Si potrebbe parlare di cessione a patto che il giocatore abbassi un po' le sue pretese economiche.