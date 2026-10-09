Matteo Gabbia ha concesso un'intervista approfondita a DAZN, dove ha discusso dei nuovi membri della squadra rossonera

Quale influenza hanno avuto i nuovi arrivati? Ce n'è uno che ti ha impressionato in modo particolare?"Indicare solo una persona è complesso. Sono tutti ragazzi rispettabili che hanno apportato contributi sia dentro che fuori dal campo. Ogni giocatore possiede buone capacità tecniche, ma è fondamentale anche il modo in cui si relazionano e si comportano. Sono molto soddisfatto di tutti e sono davvero felice per la continua presenza di Modric. Siamo un bel gruppo e adesso sta a noi realizzare una stagione positiva".

Quale influenza ha avuto Mario Gila?"Lo conoscevamo già poiché militava in Serie A. È un calciatore con ottime caratteristiche e un ragazzo fantastico, con una grande voglia di emergere. Lo conoscevo già come atleta, quindi se devo evidenziare ciò che mi ha colpito, dico che mi ha sorpreso come persona perché non avevo avuto occasione di conoscerlo. È un ragazzo gentile che cerca sempre di portare positività nel gruppo. Abbiamo bisogno di individui così, oltre a calciatori talentuosi come lui".