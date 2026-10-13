L'ammirazione espressa dal giornalista e telecronista Stefano Borghi per il calciatore rossonero Luka Modric, campione nel calcio

Questo fine settimana è tornato a discutere il tema del minutaggio riservato aDopo aver dato molto in quattro incontri con la Croazia - e con un calendario impegnativo in arrivo - Ruben Amorim ha optato per concedere un po' di riposo al suo talento, facendolo giocare solo nella seconda metà della partita contro il Sassuolo. È evidente che il suo ingresso in campo ha trasformato il Milan durante l'incontro.ha condiviso le sue considerazioni a riguardo sul suo canale YouTube.

Le osservazioni di Stefano Borghi sull'uso di Luka Modric: "L'idea che Modric possa trovarsi in difficoltà in alcune partite è un discorso che vale solo per poche occasioni, perché lo abbiamo notato nel secondo tempo contro il Sassuolo e anche nella sfida contro il Lecce. Modric non è solo colui che guida le azioni di una squadra che altrimenti non ha registi. Modric è fondamentale anche in fase difensiva. L'ho visto diverse volte nelle azioni del Sassuolo, mentre il Milan si ritraeva un po' affannosamente, eppure Modric si posizionava correttamente, facendo sembrare che la palla arrivasse da lui. La difficoltà di Modric può emergere quando la partita è caratterizzata da continui capovolgimenti, giochi di transizione, ritmo elevato e velocità assurda, specialmente se la sua squadra non riesce a pressare in modo efficace. "