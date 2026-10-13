L'ex ufficiale di gara Daniele Minelli ha riconosciuto che Laurienté avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per l'azione su Mario Gila

L'ex arbitroè stato intervistato a Maracanà su TMW Radio, dove ha analizzato i principali incidenti arbitrali del fine settimana, incluso alcuni verificatisi durante la partita Sassuolo-Milan terminata 1-1.

Il parere generale di Minelli è il seguente: "Non c'è stata coerenza in tre episodi a Como, Sassuolo e Lecce. In due situazioni si è sbagliato, mi riferisco a Sassuolo-Milan e Lecce-Bologna, dove non sono stati assegnati due cartellini rossi. A Como il rosso era corretto, anche se considerando il punto d'impatto, era meno grave rispetto agli altri. Comunque, è stato giusto espellere Malen, mentre l'azione su Gila andava igualmente punita. Solo la fortuna ha impedito che Gila subisse un infortunio. Anche a Lecce è stato dato solo un giallo, non si è colta l'opportunità per stabilire una coerenza in simili situazioni. Su Malen? Esistevano tutti i presupposti per ritenere quella giocata pericolosa, poi per fortuna l'impatto è stato molto basso, ma ci sarebbe stato comunque il rosso. Gli altri casi sono addirittura più gravi. "

Riguardo a Sassuolo-Milan, Minelli ha osservato: "La trattenuta di maglia su Ramos? Esiste, il giocatore potrebbe rischiare; è fondamentale valutare l'intensità dell'azione, che è lasciata alla discrezione dell'arbitro. Tuttavia, non siamo di fronte a casi estremi per concedere un rigore. "