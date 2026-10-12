Non arrivano soltanto indicazioni da analizzare dal pareggio contro il Sassuolo. In casa Milan tiene banco anche la situazione di Matteo Gabbia, costretto a lasciare il campo in barella durante la gara disputata domenica al Mapei Stadium. Il difensore rossonero ha accusato un problema fisico nel primo tempo e le sue condizioni saranno valutate attraverso gli accertamenti medici. Per Ruben Amorim si tratta di una situazione da seguire con attenzione, soprattutto in vista dei numerosi impegni che attendono la squadra nelle prossime settimane.

Gabbia, gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio

L'episodio si è verificato nel corso della partita contro il Sassuolo, quando Gabbia è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo aver accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Il difensore non è riuscito a proseguire ed è stato trasportato fuori dal campo in barella.

Nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, sono previsti gli esami strumentali per comprendere la natura e la gravità dell'infortunio. Le prime indicazioni hanno alimentato la preoccupazione, ma al momento è necessario attendere i risultati degli accertamenti prima di stabilire i tempi di recupero.

L'ipotesi di uno stop prolungato non può essere esclusa, ma soltanto le valutazioni mediche potranno fornire un quadro preciso della situazione.

Difesa rossonera in emergenza: Amorim valuta le alternative

L'eventuale assenza di Gabbia rappresenterebbe un problema per il Milan, soprattutto considerando la necessità di gestire le energie in una fase della stagione caratterizzata da tanti appuntamenti ravvicinati.

Il tecnico portoghese dovrà valutare le alternative a disposizione nel reparto arretrato, con giocatori come Fikayo Tomori e Koni De Winter pronti a contendersi spazio nelle prossime gare. Molto dipenderà anche dalle condizioni degli altri difensori e dalle esigenze tattiche individuate dallo staff.

La priorità sarà mantenere equilibrio e solidità, evitando che le eventuali assenze possano compromettere la continuità del reparto.