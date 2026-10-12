Non c’è tempo per rimpiangere il pareggio con il Sassuolo; giovedì torna l’Europa League
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan, subito dopo la partita contro il Sassuolo, deve già focalizzarsi sulla prossima sfida in Europa League, che si terrà in trasferta contro il Red Bull SalisburgoQuest'oggi, il Milan si riunirà immediatamente al centro sportivo di Milanello, in seguito al pareggio di 1-1 contro il Sassuolo. Come noto, non c'è tempo da perdere per i rossoneri, che da ora fino all'inizio di novembre dovranno affrontare un fitto calendario di incontri. Il primo di questi si svolgerà giovedì 15 ottobre alle 18. 45, quando i rossoneri saranno in visita al Red Bull Salisburgo per il secondo turno della fase a gironi dell'Europa League: un appuntamento già fondamentale dopo la sconfitta subita nella prima partita contro il Benfica.
Dopo la partita a Reggio Emilia, i rossoneri hanno cinque gare di Serie A e tre di Europa League da disputare fino all'inizio di novembre, quando si fermeranno le competizioni nazionali: ecco il programma del Milan fino alla prossima pausa.
Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18. 45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo
Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18. 00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21. 00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth
Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20. 45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine
Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18. 30 (DAZN) - San Siro
Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18. 45 (Sky/NOW) - San Siro
Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15. 00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova
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