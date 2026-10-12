Matteo Gabbia, difensore del Milan, oggi subirà una serie di test per determinare la gravità del suo fastidio al flessore

Per, quell’inizio di stagione è davvero sfortunato. I disturbi muscolari che lo hanno afflitto durante il precampionato e i primi giorni di questa stagione erano solo l'anticipo di quanto avvenuto ieri al sedicesimo minuto di Sassuolo-Milan. Ieri, il difensore rossonero è stato schierato da titolare per la prima volta in questa stagione, ma ha dovuto lasciare il terreno di gioco in barella, in lacrime, dopo essersi fermato a causa di un forte dolore al flessore della gamba sinistra. È stato sostituito da

Gabbia sosterrà gli esami in giornata

Oggi Matteo Gabbia si sottoporrà a esami strumentali per verificare la gravità del problema al flessore della gamba sinistra. La sua uscita in lacrime e le sensazioni generali percepite in campo non sono incoraggianti, e c'è preoccupazione che si tratti di un infortunio serio. Anche Ruben Amorim è stato cauto nel post partita parlando ai microfoni di Sky Sport: "Non so ancora con certezza che tipo di lesione sia, né quanto tempo ci vorrà per il recupero. È evidente che Gabbia è un elemento chiave per la squadra, indipendentemente dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio di tal genere fa male, e anch'io ho sentito il suo dolore in quel momento".