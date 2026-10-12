L'ex difensore Luca Marchegiani ha espresso il suo parere riguardo alla prestazione di Gonçalo Ramos nella partita contro il Sassuolo

Dopo il pareggio 1-1 delcontro il, Luca Marchegiani, ex portiere, ha fatto queste osservazioni sulla formazione rossonera guidata da Ruben Amorim: "Fino al momento in cui hanno segnato, il Milan ha giocato bene, hanno meritato di prendere il vantaggio. Quando è arrivato il momento di gestire il risultato, hanno subito la reazione del Sassuolo con troppa facilità, permettendo quattro tiri in porta, un evento che non si era mai verificato prima. Questo rappresenta ancora una vulnerabilità. La squadra ha eseguito alcune azioni in maniera efficace, mentre altre meno. Gonçalo Ramos ha toccato troppo pochi palloni durante questo match".

Dopo la sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha dichiarato a Sky: "Dobbiamo proseguire con lo stesso approccio che avevamo prima di segnare e continuare in questa direzione, cercare di aumentare il possesso palla e non facilitare la partita con le transizioni. Come avete notato, volevamo controllare l'incontro, esercitare pressione, trovare le giuste combinazioni e giocare in modo efficace. A volte ciò dipende dalla mentalità: dopo aver segnato, bisogna continuare a spingere, poiché è ovvio che l'avversario tenterà di reagire, quindi avremmo dovuto gestire una quantità maggiore di palloni".