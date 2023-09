News Milan | Furlani è una furia: “Ecco cosa ha deciso di fare ora”

Dopo una sessione di calciomercato molto convincente, il Milan è partito molto forte anche in campionato. Mister Pioli ha messo in piedi una squadra ancor più competitiva rispetto al recente passato. Questo grazie agli innesti arrivati appunto dal mercato estivo, ma anche ad alcune intuizioni e idee tattiche dell'allenatore rossonero che si sono già viste chiaramente in campo. Insomma, tutto molto bello. Ma la società non vuole abbassare la guardia e sta già iniziando a lavorare per il prossimo futuro.