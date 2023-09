ESCLUSIVA MILAN | Sabatini: “C’è un reparto carente. Jovic discontinuo e su David vi dico che…”

Abbiamo raggiunto in esclusiva Sandro Sabatini, noto giornalista di SportMediaset, per parlare del presente e del futuro del Milan

Redazione Il Milanista

Sosta per le nazionali e tempo di primi bilanci. Riguardo alle potenzialità del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Sandro Sabatini, giornalista e saggista di rilievo di SportMediaset.

Il Milan attuale pare una macchina da guerra inarrestabile. Possiede anche dei punti deboli?

“Premesso che vanno fatti gli applausi e i compimenti a Pioli e alla società per come hanno lavorato e stanno lavorando, c’è un fattore sotto gli occhi di tutti, che non possiamo trascurare…”.

Ossia?

“Il Milan ha un reparto nettamente al di sotto, a livello di potenzialità, rispetto agli altri: la difesa. Se portiere, centrocampo e attacco sono sopra la media, lo stesso non si può sostenere per il reparto arretrato”.

Theo Hernandez compreso?

“Lo considero ovviamente a parte nel mio quadro di analisi. Però il derby contro l’Inter sarà già un banco di prova determinante, in termini di rendimento e affidabilità, per Calabria, Thiaw e Kalulu”.

Davanti il solo Jovic potrà ribaltare le gerarchie a discapito di Giroud?

“No, Jovic non scalzerà nelle gerarchie Giroud. Reputo il serbo un buon giocatore, ma è eccessivamente discontinuo. Troppi alti e bassi. Diversamente, reputo l’alternanza tra i due in favore del francese bastevole per tutta la stagione, infortuni imprevedibili permettendo”.

E poi a gennaio il Milan si fionderà su David…

“Questo è un discorso diverso ancora, ma proprio tatticamente. Quando vengono formulati alcuni nomi, bisogna essere corretti nel delineare le caratteristiche dei calciatori in questione. David è un attaccante, ma non è un centravanti di riferimento qual è Giroud, possiede altre caratteristiche. I tifosi milanisti andrebbero messi al corrente di ciò”.

Il Milan potrebbe ambire alla vittoria della Champions?

“Il Milan può ambire a tutto. Però un conto è “ambire”, un altro “raggiungere”. Il girone dei rossoneri è tutto fuorché semplice. Poi in Champions si combinano moltissime variabili, soprattutto una…”.

Quale?

“Non tanto il sorteggio in sé, quanto la condizione fisica, mentale e tattica con cui arrivi ad affrontare l’impegno. Guardate quando hanno fatto i sorteggi: il Psg veniva dipinto come in decadenza; questa settimana si è già rialzato in maniera straripante, al contrario di Borussia e Newcastle. Per cui, tornando alla domanda originaria, il Milan ha già fatto qualcosa di straordinario, raggiungendo la semifinale di Champions la scorsa stagione”. In tutto questo, parlando di mercato, grandissima attenzione. Pellegatti sgancia la bomba: "So per certo che…" <<<

