Milan, fumata bianca: a febbraio la firma per Sportiello

Sportiello sarà un giocatore del Milan a partire da giugno. Arriverà in rossonero a parametro zero dalla Atalanta. Sarà lui il vice Maignan

Redazione Il Milanista

Il Milan e Marco Sportiellostanno per disi "sì". Per la firma ufficiale bisognerà attendere un paio di mesi ma sembra che l'affare sia fatto. Colpo interessante per i rossoneri che si assicurano l'esperienza di Sportiello alle spalle del francese Mike Maignan.

L'estremo difensore dell'Atalanta classe 1992 è in scadenza con il club bergamasco. Il suo contratto terminerà infatti il prossimo giugno. La Dea probabilmente riaccoglierà in squadra Pierluigi Gollini -ma solo temporaneamente- dopo l'esperienza anonima a Firenze. Le parti sono a lavoro per l'addio definitivo dalla viola già a gennaio. L'estremo difensore bolognese potrebbe partire per l'estero o scegliere la sua città d'origine come prossima destinazione.

Stefano Pioligià conosce Sportiello e lo stesso giocatore sarebbe contento di riabbracciare il suo ex allenatore alla Fiorentina, dove avevano già lavorato assieme. Nelle prossime ore i due club lombardi si incontreranno nuovamente per gli ultimi dettagli. L'ufficialità arriverà con ogni probabilità a febbraio, dopo la chiusura del mercato invernale di riparazione. Approderà poi a Milano a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Il portiere di Desio sembra felice della destinazione e accetterebbe di buon grado di fare il secondo di Maignan. Primo colpo di mercato per il Milan, dunque. Tatarusanu e Mirante, -anche loro in scadenza- lasceranno il club rossonero a fine stagione.