Milan senti Schira: ” Sportiello? Pronto un contratto fino al 2025…”|FOTO

Marco Sportiello sembra essere ad un passo dal vestire la maglia dei rossoneri. Il portiere dell'Atalanta è in scadenza contrattuale. Il suo contratto con la Dea terminerà nel mese di giugno e a partire da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi club per la prossima stagione. Il club con cui si legherà Sportiello molto probabilmente sarà quello a strisce rossonero con sede a Milano. Il portiere dell' Atalanta , sarebbe stato individuato dalla dirigenza rossonera come perfetto vice Maignan in quanto, a partire da luglio, sarà Tatarusanu a lasciargli il posto.

Arrivano conferme anche da parte di Nicolò Schira. Secondo l'esperto di mercato, per Sportiello sarebbe pronto un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026. Sarebbe un acquisto molto importante per il Milan in quanto si tratta di un portiere molto affidabile (negli ultimi anni è stato spesso il titolare dell'Atalanta sia in Serie A che in Champions League) e utile per le liste UEFA considerato che si tratta di un calciatore italiano.