Milan, Pioli ritrova (quasi tutti) i suoi. E aspetta i rossoneri mondiali

Al centro sportivo rossonero Pioli ha ritrovato i suoi. A ranghi ridotti, certo. Tornato anche Kjaer dopo l’eliminazione dal Mondiale che insieme a Zlatan Ibrahimobic sta svolgendo allenamenti personalizzati per via di qualche guaio fisico. Si confermano le prospettive di rientro per Ibra che dovrebbe riaffacciarsi in campo a fine gennaio. Traballa un po’ l’ipotesi di vederlo già in Supercoppa Italiana contro l’ Inter . Ma nulla è escluso per ora.

Fermo da fine agosto contro il Sassuoloa Reggio Emilia e reduce da una operazione chirurgica non del tutto banale, per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Si parla non prima di febbraio per lui. Si trova comunque a Milanello con il resto dei compagni per portare avanti il protocollo di cure e terapie previste. Si valuteranno le sue condizioni di settimana in settimana per avere più certezze per la data di rientro. Ancora lo staff medico non vuole sbilanciarsi troppo. Prevista per giovedì 8 dicembre alle ore 14.30 l’amichevole contro il Lumezzane a Milanello (in diretta su MilanTv).