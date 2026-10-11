Manca sempre meno alla sfida tra Sassuolo e Milan: ecco le probabili formazioni

Lorenzo Focolari
- Milan

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Stasera alle 18 il Sassuolo e il Milan si affronteranno nella sesta giornata del campionato di Serie A. Le possibili scelte dei rispettivi allenatori

Oggi alle 18 il Milan giocherà in trasferta contro il Sassuolo, nell'incontro valido per la sesta giornata della Serie A. Ecco le potenziali formazioni delle due squadre come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport:

SASSUOLO: (4-3-3)

Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurentè.

MILAN: (4-4-1-1)

Maignan; Gila, Gabbia, De Winter, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos.

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

L’assegnazione arbitrale
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

Dove seguire Sassuolo-MilanSassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su IlMilanista.it

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