Milan News – Follia Ibrahimovic: “Via Leao per prendere…” | Calciomercato

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan. In casa rossonera infatti si guarda al prossimo futuro. E mentre la squadra è concentrata sul campo, i dirigenti milanisti pianificano le loro prossime mosse di mercato. Da fare c'è effettivamente tanto, così come tantissime sono le news e le voci di mercato che riguardano il Milan che si rincorrono di giorno in giorno. Per rimanere al passo con tutte le ultime notizie, come al solito noi abbiamo racchiuso le indiscrezioni più grosse e importanti delle ultimissime ore nella nostra consueta raffica di calciomercato, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Tra nomi nuovi e una folle voce su Rafael Leao e il suo possibile sostituto, iniziamo dunque la carrellata dalla prima news <<<