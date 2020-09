Fiorentina, Pradé: “Chiesa-Milan? Nessuna trattativa, mai sentiti”

Chiesa-Milan, parlano Maldini e Pradè

MILANO – Dopo le parole di ieri di Paolo Maldini in conferenza stampa, il quale aveva confermato (dicendo “E’ uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi”) l’assenza di una vera e propria trattativa per Chiesa, sono arrivate in serata a Sportitalia le dichiarazioni di Daniele Pradé, ds dei viola: “Chiesa-Milan? Nessuna trattativa, non li abbiamo mai sentiti”.