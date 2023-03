In vista di Fiorentina-Milan: come ci arrivano le due squadre

Sabato sera gli uomini di Stefano Pioli sono attesi allo Stadio Artemio Franchi . Gara valida per la 25a giornata di Serie A . La Viola decisamente bassa in classifica non può dirsi soddisfatta del rendimento in campionato . Decisamente diverse invece la musica in Conference League: una squadra dal doppio volto quella di Vincenzo Italiano. La Fiorentina ha messo a segno un solo punto nelle ultime tre gare casalinghe (sconfitta per mano di Torino e Bologna e pareggio nel derby toscano contro l'Empoli).

La Viola spera di migliorare questo dato e ricominciare a vincere davanti al proprio pubblico. I rossoneri -dal canto loro-arrivano al match di sabato con alle spalle ben 3 vittorie consecutive in campionato (47 i punti in classifica). Archiviato il mese di gennaio adesso il Diavolo ha riacquisito fiducia nel gioco e nei propri mezzi. Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere il classico 4-3-3. Con Igor al momento sembra favorito su Martinez Quarta accanto a Nikola Milenkovic. A centrocampo Amrabat assieme Barak e l'ex rossonero Giacomo Bonaventura ai suoi lati. In avanti ballottaggio Jovic-Cabral (con il primo che per ora sembra in vantaggio per una maglia da titolare). Non è esclusa poi la possibilità di rivedere il classe 1999 Riccardo Sottil out da metà giugno per un problema alla schiena. La speranza è quello di vederlo per qualche minuto contro il Milan. Pioli -si sa- sarà costretto a rinunciare a Leao e Krunic (per squalifica). Il Capitano rossonero ha risolto il problema al muscolo otturatore dell’anca: atteso tra oggi e domani il suo rientro in gruppo. Stesso discorso anche per Bennacer il cui ritorno si sta avvicinando. Pioli spera di averli entrambi per Firenze.