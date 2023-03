La Fiorentina fatica contro le big. Il dato da maggio 2022

Da sempre una sfida molto sentita dalle due tifoserie: stasera torneranno in campo Fiorentina e Milan allo Stadio Artemio Franchi. La settimana che verrà vedrà le due squadre impegnate in Europa. Se però per Italiano sarà il match di andata di Conference League quello di giovedì sera (contro il Sivasspor in casa), per i rossoneri mercoledì sarà un appuntamento chiave. Sì perché un'eventuale vittoria del ritorno a Londra significherebbe qualificazione ai Quarti di finale di Champions League. Una specie di crocevia per la stagione del Milan guidato dall'ex allenatore della Viola.