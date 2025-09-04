FantaMilan – I consigli per l’asta: centrocampisti e attaccanti

Fanta Milan - La guida all’asta del fantacalcio in ottica Milan: Focus su centrocampisti e attaccanti. Analisi titolari, scommesse e consigli.

Il calciomercato del Milan si è concluso e dopo lo scorso episodio dedicato a portieri e difensori, è arrivato il momento di analizzare centrocampisti e attaccanti. Sia nel centrocampo che nell’attacco rossonero ci sono diversi giocatori importanti, qualcuno anche in grado di spostare gli equilibri, vediamoli ora nel dettaglio.

Centrocampisti: un top e tanti profili da bonus

Il centrocampo del Milan è stato il reparto più rivoluzionato in estate, con tanti volti nuovi. Tuttavia, in ottica fantacalcio, i più appetibili restano due giocatori già presenti anche la scorsa stagione.

–Pulisic: sicuramente un top di reparto. Al fantacalcio è considerato centrocampista, ma in realtà gioca molto più avanzato. Le sue qualità non si discutono, può decidere le partite in qualsiasi momento. Lo scorso anno in Serie A ha messo a referto 11 gol e 8 assist, numeri che parlano da soli. Per lui si può spendere tranquillamente anche il 15-16% del budget.

–Loftus-Cheek: mezz’ala perfetta per il gioco di Allegri, può portare diversi bonus grazie ai suoi inserimenti. Dovrebbe essere lui il titolare e, se sta bene fisicamente, sarà un giocatore fondamentale per il Milan. Si può pagare anche il 4-5% del budget.

–Rabiot: il francese è il pupillo di Allegri e dovrebbe essere l’altra mezz’ala titolare. Garantisce qualità e quantità, sa trovare la via del gol e lo ha già dimostrato in passato alla Juventus. Attenzione al prezzo, che rischia di essere alto: ottimo profilo, ma non spendere oltre il 4-5% del budget.

–Modric: giocatore sontuoso, già visto all’opera nelle prime partite del Milan. Il gioco passa da lui e difficilmente prenderà insufficienze. Può portare assist, l’unico “contro” è l’età (40 anni). Prezzo consigliato 3-4% del budget.

–Saelemaekers: destinato a diventare un giocatore chiave del Milan di quest’anno. Indipendentemente dal modulo, garantisce qualità e quantità, ormai è un calciatore completo e può portare diversi bonus. Prezzo consigliato 4%.

–Ricci: perno del futuro rossonero, ma forse non ancora della stagione attuale. Giocatore che per caratteristiche porta pochi bonus al fantacalcio. Parte dietro nelle gerarchie, con Modric per il momento preferito a lui come regista. Può essere un acquisto low cost, da 1-2 crediti.

–Fofana: potrebbe essere penalizzato dall’arrivo di Rabiot, che rischia di togliergli minuti. Si alternerà con Rabiot e -Loftus-Cheek, avrà spazio ma non è tra i consigliati. Si può acquistare a 1-2 crediti.

–Jashari: il grande acquisto estivo del Milan si è purtroppo fratturato il perone in allenamento. Rientro previsto tra fine novembre e inizio dicembre. Non consigliato ora, ma può tornare utile al mercato di riparazione. In leghe numerose si può prendere anche fin da subito, come scommessa a 1 credito.

Attaccanti: pochi ma buoni

In attacco il Milan ha meno alternative, ma tutte di grande livello e molto appetibili in ottica fantacalcio.

–Leao: per lui potrebbe essere l’anno della consacrazione. È il vero top player del Milan e Allegri conta molto su di lui per trascinare la squadra. Potrebbe essere utilizzato anche come centravanti. Ci si aspetta almeno una doppia doppia tra gol e assist. Prezzo consigliato: anche 20-25%, a seconda del numero di partecipanti.

–Gimenez: l’unica vera prima punta di ruolo della rosa. Giocherà tante partite, deve sbloccarsi mentalmente dopo un agosto difficile, ma ha nelle gambe almeno 15 gol. Si può pagare il 17-18% del budget.

–Nkunku: vera e propria incognita, ma se sta bene può diventare un top. Partirà un po’ dietro nelle gerarchie, sarà il jolly offensivo del Milan. Se Allegri riuscirà a sfruttarlo al meglio, potrà diventare un valore aggiunto della vostra rosa ad un prezzo contenuto. Prezzo consigliato: non oltre il 12%.

di Riccardo Botta