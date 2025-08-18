FantaMilan – I consigli per l’asta del fantacalcio: portieri e difensori

Fanta Milan- La guida all’asta del fantacalcio in ottica Milan: Focus su portieri e difensori. Analisi titolari, scommesse e consigli.

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e anche la rosa del Milan è quasi completa. Andiamo ad analizzarla in ottica fantacalcio.

Il Milan, non partecipando alle coppe europee, può garantire ai fantallenatori giocatori più riposati e, sulla carta, meno a rischio infortuni o turnover. Acquistare all’asta 2 o 3 giocatori rossoneri potrebbe rivelarsi una scelta vincente, ma senza esagerare: affidare tutto il fantacalcio ad una squadra che lo scorso anno ha chiuso all’ottavo posto sarebbe troppo rischioso.

Portieri: Maignan top di reparto

Quest’anno puntare sulla porta del Milan potrebbe essere una mossa azzeccata, soprattutto con Massimiliano Allegri in panchina: ci si aspetta maggiore solidità difensiva rispetto alla scorsa stagione, chiusa con 43 gol subiti.

–Maignan: capitano, leader e top di reparto. Moderno, affidabile e spesso premiato con ottimi voti utili al modificatore difesa. È tra i migliori portieri della Serie A. Prezzo consigliato: 9-10% del budget. (Si può spendere anche di più in caso di modificatore dinamico).

–Terracciano e Torriani: secondo e terzo portiere del Milan, da prendere solo in abbinamento a Maignan per completare il pacchetto, pagandoli 1 credito.

Difensori: titolari e scommesse

Il reparto difensivo del Milan è equilibrato, senza top di reparto come negli ultimi anni con Theo Hernandez, ma con diverse opzioni interessanti. Molto dipenderà dal modulo scelto da Allegri: giocare col 3-5-2 o col 4-3-3 può influire notevolmente sull’appetibilità di alcuni difensori in chiave fantacalcio. Vediamo ora i giocatori nel dettaglio:

–Estupiñán: nuovo laterale sinistro, probabilmente titolare, con buona propensione offensiva e capacità di fornire assist. Può giocare sia come terzino in una difesa a 4, sia a tutta fascia in caso di 3-5-2. L’adattamento al campionato italiano sarà da monitorare, ma è consigliato al giusto prezzo. È forse il più appetibile tra i difensori del Milan in ottica fantacalcio. Prezzo suggerito: 2,8-3% del budget.

–Tomori: il centrale inglese potrebbe diventare uno dei punti fermi di Allegri durante la stagione. Lo scorso anno è stato deludente, ma con il nuovo allenatore punta a rilanciarsi. Può essere utile anche in chiave modificatore difesa, sebbene non sempre costante. Prezzo consigliato: 1,8-2% del budget.

–Pavlovic: il gigante serbo, potrebbe essere la rivelazione della difesa del Milan. Lo scorso anno ha alternato prestazioni solide ad altre disastrose, ma con Allegri può crescere notevolmente. Ha anche il vizio del gol, ma la titolarità non è garantita al 100%. Prezzo consigliato: 1,4-1,6%.

–Gabbia: centrale italiano cresciuto nel vivaio del Milan. Probabile titolare e giocatore abbastanza affidabile, garantisce prestazioni quasi sempre sufficienti. Lo scorso anno è stato il più costante in una difesa molto ballerina, e quest’anno potrebbe fare ulteriori passi avanti. Può essere un colpo low-cost interessante. Prezzo consigliato: 1,2%.

–Jimenez: il terzino spagnolo può essere una scommessa viste le sue doti in fase offensiva. Può giocare anche come esterno alto. La titolarità dipenderà dalla concorrenza con Saelemaekers, ma nel corso della stagione potrebbe ritagliarsi il suo spazio e diventare un’interessante colpo low cost. Prezzo consigliato: massimo 1,8% del budget.

–De Winter: l’ex Genoa è un difensore versatile. Può fare il centrale in una difesa a 4, il braccetto in una a 3 e anche il terzino destro. Probabilmente non partirà subito titolare, ma nel corso della stagione potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Può essere un colpo low-cost. Prezzo consigliato: 0,8-1% del budget.

–Athekame: terzino destro arrivato dallo Young Boys, vero e proprio punto interrogativo. Probabilmente necessiterà di tempo per adattarsi al calcio italiano. Potrebbe beneficiare di una difesa a 4, essendo probabilmente l’unico vero e proprio terzino destro di ruolo presente in rosa. Resta una scommessa. Prezzo consigliato: 1-2 crediti.

–Bartesaghi: giovane del vivaio, confermato in prima squadra. Lotta per il posto sulla fascia sinistra con Estupiñán e potrebbe essere utile come alternativa se preso in coppia con l’ecuadoriano. Acquisto non ideale in chiave fantacalcio perché rischia di giocare poco, sulla sinistra potrebbe infatti essere insidiato anche da Jimenez. Può essere acquistato a 1 credito.

di Riccardo Botta