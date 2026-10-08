Nonostante una leggera distorsione al ginocchio subita durante gli impegni con la sua nazionale, il Milan è ottimista riguardo il possibile ritorno di Estupinan già per domenica.

Durante la pausa per le nazionali, Pervis Estupinan ha subito una piccola distorsione al ginocchio che gli ha impedito di partecipare all'ultima partita del suo Ecuador contro il Panama. Le sue condizioni verranno esaminate con attenzione oggi a Milanello, dove si svolgerà la ripresa degli allenamenti; tuttavia, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il personale medico del Milan è fiducioso che il calciatore possa essere disponibile già per la partita in trasferta di domenica contro il Sassuolo. Qualora Ruben Amorim decidesse di non rischiarlo, comunque, Davide Bartesaghi è pronto a subentrare sulla fascia sinistra.

Il programma del sesto turno di Serie A

ore 15, Genoa-Fiorentinaore 18, Inter-Parmaore 20. 45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10ore 12. 30, Como-Roma

ore 15, Lazio-Monza

ore 15, Lecce-Bologna

ore 18, Sassuolo-Milan

ore 20. 45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10ore 18. 30, Atalanta-Venezia

ore 20. 45, Torino-Udinese