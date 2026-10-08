Il terzino sinistro di Amorim potrebbe rientrare a disposizione per domenica
Leao-Milan, addio in estate?
Nonostante una leggera distorsione al ginocchio subita durante gli impegni con la sua nazionale, il Milan è ottimista riguardo il possibile ritorno di Estupinan già per domenica.
Durante la pausa per le nazionali, Pervis Estupinan ha subito una piccola distorsione al ginocchio che gli ha impedito di partecipare all'ultima partita del suo Ecuador contro il Panama. Le sue condizioni verranno esaminate con attenzione oggi a Milanello, dove si svolgerà la ripresa degli allenamenti; tuttavia, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il personale medico del Milan è fiducioso che il calciatore possa essere disponibile già per la partita in trasferta di domenica contro il Sassuolo. Qualora Ruben Amorim decidesse di non rischiarlo, comunque, Davide Bartesaghi è pronto a subentrare sulla fascia sinistra.
Il programma del sesto turno di Serie ASABATO 10/10ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20. 45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10ore 12. 30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20. 45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10ore 18. 30, Atalanta-Venezia
ore 20. 45, Torino-Udinese
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