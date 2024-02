News Milan / Esonero Pioli, clamoroso colpo di scena: sta girando una voce…

Finito il calciomercato invernale, adesso gran parte delle attenzioni di tifosi e addetti ai lavori sono indirizzate al futuro della panchina del Milan. Stefano Pioli è sempre al centro di tantissime news e indiscrezioni, così come i vari nomi accostati al Milan in vista della prossima stagione. Cosa succederà in estate? E chi ci sarà a guidare la compagine rossonera dalla stagione 2024/2025?