ESCLUSIVA | Milan-Juventus, Morleo: “Mirante arrugginito? Vi posso dire che…”

Abbiamo intervistato in esclusiva Archimede Morleo, ex compagno del terzo portiere rossonero ai tempi del Bologna

Come reagiranno psicologicamente il Milan e Antonio Mirante, post infortunio last minute di Marco Sportitello? Abbiamo affrontato il tema con Archimede Morleo, ex compagno del terzo portiere rossonero ai tempi del Bologna, esperienza in cui è stato anche allenato da Stefano Pioli.

Conosci molto bene Mirante: a tuo avviso è un po’ “arrugginito”?

“Ma scherzate? È uno dei professionisti più seri con cui abbia mai giocato. A volte ci sentiamo ancora. Il Milan è in buone mani”.

Non disputa partite ufficiali da parecchio tempo…

“A Bologna era un riferimento totale per la squadra. Sapete perché? Ci mette una calma senza eguali, che ti aiuta a farti trovare pronto proprio in questo tipo di situazioni. Ripeto: il Milan è in buonissime mani con lui”.

A Bologna sei stato anche allenato da Stefano Pioli: come reagisce di fronte agli imprevisti? Ora deve affrontare la Juve senza Maignan, Sportitello e Teho Hernandez…

“Affronterà la Juve come se avesse tutti quanti i calciatori a disposizione. Le sue idee restano tali sempre, non importa chi gioca. La vera forza di mister Pioli è stare al passo con i tempi. Mi pare che, quello ha fatto recentemente in carriera, si commenti da solo”.

