Dopo il tentativo estivo, il Milan potrebbe riprovarci a gennaio per acquisire Endrick in prestito dal Real Madrid, avvalendosi anche dei buoni rapporti con la sua agenzia.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina: "Formula Endrick. Prestito di sei mesi, il Milan ci riproverà con un vantaggio". Dopo aver tentato in estate, il club rossonero potrebbe tentare nuovamente a gennaio di portare Endrick, giovane promessa offensiva del Real Madrid che sta trovando poco spazio nella squadra di Mourinho. Tuttavia, i Blancos sono disposti eventualmente a considerare solo un prestito secco, senza alcuna clausola di acquisto.

Un elemento chiave che il Milan può sfruttare sono le ottime relazioni tra il club di Gerry Cadinale e Roc Nation Sports, che collaborano dal 2020. Il comunicato ufficiale descriveva come "i fondamenti di questa nuova collaborazione riguarderanno la beneficenza, la pianificazione musicale, le partnership nel settore merchandising, la valorizzazione del marchio e delle attività creative, l'implementazione di una strategia digitale, le vendite commerciali e eventi culturali". Naturalmente, non si tratta di calciomercato, ma i legami già stabiliti potrebbero rivelarsi utili anche in quest'ambito.